Si avvicina il Natale e Milano prepara, nonostante la pandemia, le illuminazioni tradizionali. Nell'ottagono in galleria Vittorio Emanuele, a due passi dal Duomo, sono state montate e provate le luci. L'aria che si respira è completamente diversa da quella degli anni passati, ma è comunque un piccolo passo verso una normalità che si spera torni al più presto.

Le prossime saranno due settimane fondamentali nella gestione dell'epidemia coronavirus in Italia per poter capire come gli italiani trascorreranno il Natale. L'indice Rt con le ultime misure sta regredendo ma questo non permetterà il liberi tutti. Entro dicembre si stabiliranno le nuove regole che ci traghetteranno nel 2021. Intanto nel mondo i malati di Covid-19 hanno superato i 57 milioni di casi.