Coronavirus, in Italia altri 21.994 casi in un giorno e 221 morti | Picco di nuovi casi in Lombardia (+5.035) e Campania (+2.761)

Circa 1.400 unità impegnate, distribuite in 200 team in grado di eseguire fino a 30mila tamponi al giorno, operative a partire dal prossimo fine settimana. E' questo il contributo dell' "Operazione Igea", condotta da team interforze della Difesa, composti da personale di tutte le Forze Armate, che il Ministero ha messo a disposizione dei cittadini su tutto il territorio nazionale per incrementare la capacità giornaliera del Paese di effettuare tamponi. "La Difesa - ha detto il ministro Lorenzo Guerini - è in campo dall'inizio di questa emergenza e ha messo a disposizione da subito tutte le sue capacita' e mezzi. Anche in questa fase, gli uomini e le donne di tutte le Forze Armate, continueranno ad operare al servizio dei cittadini con impegno e determinazione".

Sale la pressione sulle terapie intensive: +127 - Balzo dei pazienti in terapia intensiva per Covid-19 in Italia. Sono 127 in più nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, per un totale di 1.411 persone in rianimazione. Nei reparti ordinari ci sono ora 13.955 pazienti, con un incremento di 958. Gli attualmente positivi sono arrivati a 255.090, ben 18.406 più di ieri.

Rezza: aumento marcato nelle ultime settimane - L'incremento dei casi è in aumento nelle ultime due-tre settimane, anche se le terapie intensive sono ancora sotto il livello di guardia. Lo ha detto il direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, nella conferenza stampa organizzata dallo stesso ministero. "In Italia - ha sottolineato - registriamo 21.994 nuovi casi con oltre 174mila tamponi, 50mila più di ieri. E' una cifra ragguardevole, ormai viaggiamo sui 160-170mila tamponi quotidiani. Solo qualche mese fa erano meno della metà".

Picco di nuovi casi in Lombardia (+5.035) e Campania (+2.761) - Con 5.035 nuovi casi, è la Lombardia la regione con il più alto incremento rispetto a ieri. Segue la Campania con 2.761, il Piemonte con 2.458, il Lazio con 1.993, la Toscana con 1.823, il Veneto con 1.526, l'Emilia Romagna 1.413, e la Liguria con 1.127 nuovi casi. Tutte le altre regioni hanno meno di mille nuovi casi. E' quanto si legge nel bollettino odierno del Ministero della Salute Iss. La Regione nella quale l'incremento è stato più basso è la Valle d'Aosta con 57 casi.

Brusaferro (Iss): "Rapida diffusione in tutta Europa" - "Volgendo lo sguardo al di fuori dell'Italia si può vedere che la pandemia tocca tutti i Paesi del mondo. Noi guardiamo con grande attenzione ai Paesi confinanti, quelli dell'Ue. E la mappa mostra un quadro dove l'epidemia corre significativamente nei Paesi a noi vicini. La situazione è quella di una rapida diffusione in tutta Europa". Lo dice il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità (Iss), Silvio Brusaferro durante l'analisi della situazione epidemiologica in Italia.



Brusaferro: in aumento anche casi in anziani - Sebbene l'età media di casi di Covid-19 si sia abbassata rispetto alla primavera scorsa, stanno aumentando i casi negli anziani. Per questo i giovani dovrebbero essere particolarmente attenti a proteggerli. Questo il consiglio di Silvio Brusaferro secondo cui l'incidenza di Covid sta crescendo e il Paese è coinvolto in tutte le sue regioni, in alcune delle quali l'incidenza di Covid è aumentata più che altrove.