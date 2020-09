Coronavirus, in Italia 978 nuovi casi e 8 morti | Le terapie intensive salgono sopra quota 100

Coronavirus, negli ospedali di Milano tamponi in auto: molti in coda IPA 1 di 50 IPA 2 di 50 IPA 3 di 50 IPA 4 di 50 IPA 5 di 50 IPA 50 di 50 IPA 50 di 50 IPA 50 di 50 IPA 50 di 50 IPA 10 di 50 IPA 11 di 50 IPA 12 di 50 IPA 13 di 50 IPA 14 di 50 IPA 15 di 50 IPA 16 di 50 IPA 17 di 50 IPA 18 di 50 IPA 19 di 50 IPA 20 di 50 IPA 21 di 50 IPA 22 di 50 IPA 23 di 50 IPA 24 di 50 IPA 25 di 50 IPA 26 di 50 IPA 27 di 50 IPA 28 di 50 IPA 29 di 50 IPA 30 di 50 IPA 31 di 50 IPA 32 di 50 IPA 33 di 50 IPA 34 di 50 IPA 35 di 50 IPA 36 di 50 IPA 37 di 50 IPA 38 di 50 IPA 39 di 50 IPA 40 di 50 IPA 41 di 50 IPA 42 di 50 IPA 43 di 50 IPA 44 di 50 IPA 45 di 50 IPA 46 di 50 IPA 47 di 50 IPA 48 di 50 IPA 49 di 50 IPA 50 di 50 leggi dopo slideshow ingrandisci

In Italia ci sono 978 nuovi casi di coronavirus (in leggera diminuzione rispetto ai 996 di lunedì) di cui 242 in Lombardia, 125 nel Lazio e 102 in Campania. I tamponi effettuati sono 81.050. Il totale dei contagiati sale così a 270.189. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati anche 8 decessi, per un totale da inizio emergenza che arriva a quota 35.491.