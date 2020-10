Coronavirus, in Italia 9.338 nuovi casi e 73 morti

Ministero della Salute

In Italia si sono registrati 9.338 nuovi casi di coronavirus, a fronte di 98.862 tamponi effettuati. Nelle ultime 24 ore i morti sono stati 73, per un totale di 36.616 dall'inizio della pandemia. La Regione col maggior numero di nuovi positivi è la Lombardia (1.687), seguita dalla Campania (1.593) e dalla Toscana (986). Aumentano di 47 unità i pazienti nelle terapie intensive (797 in tutto), mentre sono 545 in più i ricoveri negli altri reparti Covid.