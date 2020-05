Coronavirus, in Italia 665 nuovi casi e 161 morti: i guariti sono 2.881

Nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 665 nuovi casi di coronavirus, con 67mila tamponi effettuati. I morti sono 161 e i guariti 2.881. I malati, in totale, scendono così a 62.752, di cui 9.624 ricoverati nei reparti ordinari e 676 in terapia intensiva. Sono gli ultimi dati forniti dalla Protezione civile. Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui