Coronavirus, "in Italia 6 milioni di contagiati": uno studio rivela che potrebbe essersi infettato il 9,8% della popolazione

Più di 100mila persone (comprese vittime e guariti) hanno contratto il coronavirus Sars-Cov-2 in Italia dall'inizio dell'epidemia (101.739, per la precisione). Questi, i numeri ufficiali. Ogni giorno, alle 18, la Protezione Civile aggiorna il bilancio di contagiati, ricoverati in terapia intensiva, morti e guariti. Il timore, però, è che questo maledetto virus, che sta mettendo in ginocchio mezzo mondo, abbia fatto - e stia continuando a fare - molte più vittime di quelle "ufficiali". A suffragare questa tesi anche uno studio sull'epidemia di COVID-19 in Europa degli epidemiologi dell'Imperial College di Londra. La ricerca dimostrerebbe che la stima del numero di persone infettate in Italia a tutto il 28 marzo 2020 corrisponde al 9,8% della popolazione, quindi intorno a 5,9 milioni di casi.