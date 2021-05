Coronavirus, in Italia 5.753 nuovi casi con 202.573 tamponi e 93 morti

Nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 5.753 nuovi casi di coronavirus a fronte di 202.573 tamponi effettuati (sabato i contati erano stati 6.659 con 294.686 test). Il tasso di positività si attesta al 2,8%, in lieve crescita rispetto al 2,3% del giorno precedente. I morti sono stati 93 (il dato più basso da sette mesi) per un totale, da inizio pandemia, che arriva a 124.156. Guarite 9.603 persone.