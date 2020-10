Coronavirus, in Italia 5.456 nuovi casi nelle ultime 24 ore e 26 morti

Weekend di controlli sulla movida milanese. Pattuglie di polizia locale e carabinieri hanno verificato il rispetto delle norme contro l'emergenza coronavirus nelle zone più frequentate, in particolare tra i Navigli e la darsena. Sulla situazione in città è intervenuto anche il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese. "Sabato ho fatto un giro a Milano, guardavo i bar all'aperto, i tavolini erano molto ravvicinati, serve un senso di responsabilità anche da parte degli esercenti, dei bar e dei servizi commerciali", ha detto. "E' una battaglia che dobbiamo vincere tutti insieme".

LEGGI ANCHE: Coronavirus in Italia, la mappa e i grafici interattivi

Il commissario per l'emergenza, Domenico Arcuri, ha escluso un nuovo lockdown nazionale. "Oggi non ci sono le condizioni per tornare al lockdown - ha spiegato a Mezz'ora in più -. C'è bisogno di prendere tutti coscienza e farci carico di un necessario incremento di responsabilità. Il 31 marzo c'erano in terapia intensiva 4.023 pazienti, ieri 10 ottobre ce n'erano 390. E' il segno della risposta che il sistema ha dato rispetto all'epidemia e negarla vuol dire che si è poco informati".