Coronavirus, in Italia 5.724 nuovi casi nelle ultime 24 ore e 29 morti

Sono 5.724 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia (ieri erano stati 5,372), a fronte di 133.084 tamponi effettuati (nuovo record). Nelle ultime 24 ore ci sono stati altri 29 decessi. Aumentano di 3 unità i pazienti in terapia intensiva (390 in tutto), mentre sono 250 in più di ieri le persone ricoverate negli altri reparti Covid. Tra le Regioni, la Lombardia registra 1.140 nuovi positivi, la Campania 664 e il Veneto 561.

LEGGI ANCHE > La situazione in Italia, la mappa e i grafici interattivi

I guariti nelle ultime 24 ore sono invece 976. I ricoverati con sintomi per coronavirus in Italia aumentano di 250 unità in 24 ore, portando il totale a 4.336, mentre i pazienti in terapia intensiva sono appena 3 in più in un giorno, arrivando a 390. Le persone in isolamento domiciliare crescono di ben 4.466 e sono ora 70.103, mentre gli attualmente positivi arrivano 74.829 con un incremento di 4.719. Infine i dimessi e guariti sono 238.525, aumentando di 976 unità.

In Lombardia 1.140 nuovi casi e 2 morti Per il secondo giorno consecutivo è la Lombardia la Regione con più contagi giornalieri (1.1.40), a fronte di 22.910 tamponi effettuati, per una percentuale pari al 4,9%: dato in preoccupante crescita rispetto alle settimane precedenti. Stabile nelle ultime 24 ore il numero dei ricoveri in terapia intensiva, mentre i decessi per il coronavirus sono stati 2 da ieri. Dei nuovi positivi 75 sono classificati come "debolmente positivi" e 8 sono stati scoperti a seguito di test sierologico. I dimessi o guariti sono stati 244 in più di ieri, per un totale complessivo che sfiora gli 83mila casi. I morti in Lombardia invece sono arrivati alla cifra di 16.982. Per quanto riguarda i ricoverati, restano 44 nelle terapie intensive, come ieri, mentre nei reparti non intensivi il numero cresce di 37 unità, per un totale di 408 pazienti. Ancora una volta è, di gran lunga, Milano la provincia con più nuovi casi: 587, di cui 312 nel capoluogo.

Campania: in 24 ore 664 contagi, ieri erano stati 769 Si ferma la crescita dei contagi in Campania: in 24 ore si registrano 664 positivi (ieri 769) su 9.031 tamponi (ieri 9.549) e si registrano due decessi.I guariti del giorno sono 68. Il report sui posti letto su base regionale indica in 110 i posti di terapia intensiva disponibili, in 63 i posti letto di terapia intensiva occupati. I posti letto di degenza disponibili sono 820 mentre quelli di degenza occupati sono 636.