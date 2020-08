Coronavirus, in Italia diminuiscono i nuovi casi: 479, ma calano anche i tamponi effettuati | Altri 4 decessi

In Italia ci sono 479 nuovi casi di coronavirus , in calo rispetto ai 629 di sabato, che in totale diventano 253.915. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 4 decessi, che arrivano in tutto a 35.396 dall'inizio dell'emergenza. I dimessi e i guariti sono 146, per un totale che sale a 203.786. La Regione maggiormente colpita dai nuovi contagi è il Veneto (78), seguito da Lazio (68) e Lombardia (61).

Meno tamponi - Sono significativamente diminuiti anche i tamponi effettuati: 36.807, quasi 17mila in meno rispetto ai 53.123 di sabato. Le Regioni in cui non sono stati registrati nuovi casi sono Basilicata, Molise e Valle d'Aosta. Sono in tutto 14.733 le persone attualmente positive in Italia. Sono inoltre 253.915 i casi totali registrati dall'inizio della pandemia nel nostro paese; di questi, 224.694 sono stati identificati con il sospetto diagnostico, 29.221 con l'attività di screaning. Sono stati fatti in tutto 7.557.417 di tamponi per 4.455.931 di persone.

I dati della Lombardia - Sono 61 i nuovi casi di coronavirus in Lombardia, di cui 5 debolmente positivi e nessuno a seguito di test sierologico. I tamponi effettuati in Regione sono 4.882. Tre decessi portano a 16.840 il totale complessivo delle vittime dall'inizio della pandemia. Aumentano guariti e dimessi (+38). Salgono a 13 le persone ricoverate in terapia intensiva (+1), mentre scendono a 147 quelle non in terapia intensiva (-2).

In Veneto in 12mila sottoposti al tampone al rientro dalle vacanze - In due giorni in Veneto oltre 12mila turisti sono stati sottoposti al loro rientro dalle vacanze a tampone per verificare la positività o meno al coronavirus. Domenica altra giornata di grande afflusso per i 'punti tampone' allestiti dalle Ulss e Aziende della regione, dove, come avvenuto il giorno di Ferragosto, le persone che sono rientrate dalle vacanze hanno potuto effettuare il controllo per il Covid-19 senza dover prendere appuntamento.