Coronavirus, in Italia 4.619 casi nelle ultime 24 ore e 39 morti

Aumentano di 32 unità i pazienti nelle terapie intensive (452 in tutto), mentre le persone ricoverate negli altri reparti sono 302 più di ieri.

In Lombardia 696 nuovi casi: rapporto tamponi al 4,9%Sono 696 i nuovi positivi al coronavirus in Lombardia, a fronte di 13.934 tamponi effettuati: la percentuale si assesta al 4,9% degli esaminati. Un dato in sensibile miglioramento rispetto a ieri, ma che resta percentualmente significativo. Nelle ultime 24 ore si sono anche registrati 30 nuovi ricoveri in reparti ordinari e due nuovi ricoveri in terapia intensiva: in Regione sono quindi ora 50 le persone in intensiva. Tre i decessi registrati nelle ultime 24 ore.