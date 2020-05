Coronavirus, in Italia 355 nuovi positivi e 75 decessi

In Italia i contagiati totali da coronavirus sono 233.019, 355 più di ieri, quando l'incremento era stato di 416. In 5 regioni ( Umbria, Sardegna, Molise, Calabria e Basilicata) non ci sono stati nuovi casi. Settantacinque i morti nelle ultime 24 ore, in calo rispetto ai 111 di sabato. Calano anche i pazienti ricoverati in terapia intensiva che ora sono 435.