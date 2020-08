Coronavirus, in Italia 259 nuovi casi e altri 4 morti | Vaccino, oltre 3mila volontari allo Spallanzani

In Italia si registrano 259 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, in calo rispetto ai 463 di domenica. Risale invece il numero delle vittime: quattro in più, che portano il totale a 35.209, mentre domenica l'incremento era di due. Solo 3 le Regioni senza nuovi casi ( Friuli Venezia Giulia, Molise e Basilicata ) mentre i maggiori incrementi si registrano in Emilia Romagna (+39), Lazio (+38) e Sicilia (+32).

Gli attualmente positivi sono 13.368, 105 in più rispetto a ieri. C'è un paziente in più nelle ultime 24 ore ricoverato in terapia intensiva (46 in tutta Italia) mentre i positivi al Covid-19 con sintomi che si trovano in altri reparti sono 779, +16 rispetto al bollettino di domenica. Sono 12.543 le persone in isolamento domiciliare. I tamponi effettuati in Italia nelle ultime 24 ore sono stati 26.432, per un totale di 7.276.276 dall'inizio della pandemia.

In Lombardia rallentano i contagi In Lombardia, la Regione più colpita dal Covid, non viene segnalato alcun decesso nelle ultime 24 ore, mentre sono 31 i nuovi casi (di cui 6 "debolmente positivi" e 1 a seguito di test sierologico) su 9.343 tamponi effettuati, a fronte dei 71 di ieri con 3.000 test in meno. A Como, Lecco, Sondrio e Varese si registrano zero contagi, mentre "sembra rientrato - si legge nella nota della Regione - anche il focolaio nel mantovano", dove i nuovi contagi sono 2. A Milano i nuovi casi sono 4, tutti in città, a Bergamo 3, a Brescia 7, in Monza e Brianza 2, a Pavia 1.

In Emilia Romagna 39 nuovi casi e un morto La Regione che registra il maggior numero di casi giornaliero è l'Emilia Romagna (39), dei quali 22 asintomatici. Lo rende noto la Regione, che comunica anche che c'è stato un nuovo decesso, in provincia di Piacenza. Dei 39 nuovi casi più della metà (20) erano già in isolamento al momento dell'esecuzione del tampone. Sono dieci i casi positivi di persone di rientro dall'estero. I numeri più elevati si registrano a Bologna (14 casi) e a Modena (10).

Allo Spallanzani oltre 3mila volontari per il vaccino "Sono oltre tremila i candidati volontari" per il vaccino anti-Covid che verrà testato allo Spallanzani di Roma. Ad annunciarlo è il direttore sanitario dell'Istituto, Francesco Vaia, aggiungendo che ciò è la dimostrazione del "grande cuore degli italiani".