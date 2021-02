Coronavirus, in Italia 20.499 nuovi casi su 325.404 tamponi e altri 253 morti

Brescia, il reparto Covid dell'ospedale Poliambulanza Ansa 1 di 12 Ansa 2 di 12 Ansa 3 di 12 Ansa 4 di 12 Ansa 5 di 12 Ansa 6 di 12 Ansa 7 di 12 Ansa 8 di 12 Ansa 9 di 12 Ansa 10 di 12 Ansa 11 di 12 Ansa 12 di 12 leggi dopo slideshow ingrandisci

Nelle ultime 24 ore, in Italia, si sono registrati 20.499 casi di coronavirus a fronte di 325.404 tamponi (giovedì erano stati 19.886 con 353.704 test). Lo rileva il ministero della Salute nel bollettino giornaliero, secondo cui sono 253 i decessi (in calo rispetto al giorno precedente in cui si erano attestati a 308). Crescono ancora gli ingressi nelle terapie intensive (+26) e le ospedalizzazioni (+35). Il tasso di positività si attesta al 6,3%.