Coronavirus, in Italia 20.331 nuovi casi su 178.596 tamponi e altri 548 decessi

Ministero della Salute

Sono 20.331 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia, a fronte di 178.596 tamponi effettuati. Il tasso di positività resta stabile all'11,38%. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 548 decessi, per un totale di 76.877 dall'inizio della pandemia. Aumentano di 2 unità i pazienti in terapia intensiva (2.571 in tutto), mentre sono 221 in meno le persone ricoverate negli altri reparti Covid (23.174).