L'Ema, l'Agenzia europea del farmaco, ha dato l'ok al vaccino anti-Covid di Moderna . Lo comunica la stessa Ema . Si tratta del secondo vaccino che riceve il via libera da parte dell'agenzia. Il 21 dicembre aveva approvato quello di Pfizer-BioNtech. "Il vaccino Moderna è sicuro ed efficace. Come prossimo passo garantiremo l'autorizzazione alla commercializzazione nell'Ue", fanno sapere dalla Commissione europea. Giovedì riunione Aifa per via libera in Italia.

L'agenzia "ha raccomandato di concedere autorizzazione all'immissione condizionata in commercio del vaccino nelle persone a partire dai 18 anni". Si tratta del secondo vaccino contro il coronavirus di cui l'Ema ha raccomandato l'autorizzazione.

Coronavirus, a Bergamo vaccino ai medici e infermieri dell'ospedale-simbolo Ansa 1 di 12 Ansa 2 di 12 Ansa 3 di 12 Ansa 4 di 12 Ansa 5 di 12 Ansa 6 di 12 LaPresse 7 di 12 LaPresse 8 di 12 Ansa 9 di 12 LaPresse 10 di 12 LaPresse 11 di 12 LaPresse 12 di 12 leggi dopo slideshow ingrandisci A Bergamo è iniziata oggi la campagna di vaccinazioni contro il coronavirus all'ospedale Papa Giovanni XXIII, uno dei più colpiti nella prima fase della pandemia. Ad essere vaccinati sono stati 150 operatori tra medici, infermieri, operatori sanitari, amministrativi e tecnici.

Il Comitato per i medicinali per uso umano "ha valutato accuratamente i dati su qualità, sicurezza ed efficacia del vaccino e ha raccomandato per consenso la concessione di un'autorizzazione all'immissione in commercio condizionale formale da parte della Commissione europea. Ciò assicurerà ai cittadini dell'Ue che il vaccino soddisfa gli standard dell'Ue e mette in atto salvaguardie, controlli e obblighi per sostenere le campagne di vaccinazione a livello" del blocco comunitario, afferma l'Agenzia.