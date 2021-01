Vaccini, le Regioni al governo: fornire più personale a quelle "virtuose"

Dare maggiore personale a quelle Regioni che fanno tante vaccinazioni e non a chi tiene le dosi in magazzino, per evitare che con la giacenza vengano sprecate. E' questa la richiesta avanzata da alcuni presidenti durante il vertice governo-Regioni sui vaccini.

Speranza: "Capacità per accelerare, 70mila al giorno" "Siamo secondi per numero di vaccinazioni in Europa, dietro solo alla Germania, e abbiamo tutte le capacità per accelerare. Il Piano sarà incrementato man mano che Ema autorizzerà gli altri vaccini. Sono stati fatti degli sforzi straordinari da parte di tutte le Regioni per mettere a regime la macchina, che vuol dire 70mila vaccini al giorno a livello nazionale finché non si avranno gli alti vaccini autorizzati". Lo ha assicurato il ministro della Salute, Roberto Speranza, al vertice.

Martedì 5 sono state eseguite 259.481 iniezioni in Italia, il 54,1% rispetto alle 479.700 dosi consegnate per la prima tranche di vaccini Pfizer destinati al nostro Pase. Piano piano la macchina organizzativa sembra mettersi in moto. .

Le Regioni con le percentuali più alte di somministrazione dei vaccini sono il Lazio, la Toscana e il Veneto (sopra il 70%). In fondo alla classifica ci sono Lombardia (poco sopra il 20), Valle d’Aosta, Sardegna e Calabria.

Arcuri: "Pfizer ritarderà la consegna" Il commissario Arcuri ha annunciato che una parte dei vaccini Pfizer sarà consegnata nei prossimi giorni. "Pfizer ha qualche ritardo. Si trova alle prese con una distribuzione molto complessa che riguarda tutti i paesi Ue".

"Programma è 5,9 milioni vaccinati entro fine marzo" Al momento è stato presentato un programma con 5,9 milioni di vaccinati entro fine marzo, 13,7 ad aprile, 21,5 milioni entro fine maggio e si può completare la vaccinazione volontaria entro agosto, ha spiegato Arcuri, durante il vertice governo-Regioni.

Il nostro Paese riceve ogni settimana circa 470mila dosi del farmaco Pfizer-BioNTech: dopo le prime 9.750, altre 469.950 sono state consegnate fra il 30 dicembre e il primo gennaio