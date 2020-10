Coronavirus, in Italia 2.677 nuovi casi e 28 decessi: effettuati quasi centomila tamponi

Sono 2.677 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia, a fronte di 99.742 tamponi effettuati. Nelle ultime 24 ore sono stati 28 i decessi, per un totale di 36.030 dall'inizio della pandemia. Calano di 4 unità i pazienti nelle terapie intensive (319 in tutto), mentre aumentano (+138) le persone ricoverate negli altri reparti Covid. La Regione con più contagi odierni è la Campania (395), seguita da Lombardia (350) e Lazio (275).