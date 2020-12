Coronavirus in Italia, 18.040 positivi e 505 vittime in 24 ore | Superati i due milioni di casi

I numeri della pandemia Nel saldo tra ingressi e uscite sono diminuiti di 35 unità i pazienti in terapia intensiva per il Covid. Gli ingressi del giorno sono 149 (ieri 216). In totale i ricoverati in rianimazione sono ora 2.589. Le persone ricoverate con sintomi nei reparti ordinari sono invece 24.070, in calo di 476 unità rispetto a ieri. Il tasso di positività è del 9,3% (ieri si attestava all'8,3%). I guariti odierni sono 22.718 mentre gli attualmente positivi sono 593.632 (-5.184 rispetto a 24 ore fa).

In Veneto il maggior incremento di nuovi casi Le Regioni con il maggior numero di tamponi positivi al coronavirus nelle ultime 24 ore sono Veneto (+3.837), Lombardia (+2.656), Emilia Romagna (+1.692), Lazio (+1.519), Puglia (+1.458), Campania (+1.156) e Piemonte (+1.057).