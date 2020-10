Coronavirus, in Italia 10.874 nuovi casi in un giorno e 89 morti

In Italia nelle ultime 24 ore si sono registrati 10.874 nuovi casi di coronavirus , su 144.737 tamponi effettuati (lunedì 19 ottobre si erano registrati 9.338 contagi su 98.862 test). In un giorno ci sono poi stati 89 morti e 2.046 guariti. La Regione con il numero più alto di nuovi contagi è la Lombardia (2.023), seguita dal Piemonte (1.396) e dalla Campania (1.312).

La nuova ordinanza sulla movida firmata dal governatore lombardo Attilio Fontana spegne gli entusiasmi di questo weekend milanese e fornisce le prime reazioni della città. Lungo i Navigli i bar sono tutti aperti, la gente continua a uscire ma i tavolini non sono pieni. Stessa scena a Porta Venezia, dove il popolo dell'aperitivo è decimato rispetto al solito e chi non ha voluto rinunciare è comunque seduto all'esterno dei locali, rispettando così uno dei passaggi fondamentali del provvedimento anti Covid. Dalle 18 tutti i bar senza servizio al tavolo devono chiudere.

Aumenta la pressione sugli ospedali Continuano a salire rapidamente i ricoveri in terapia intensiva a causa del coronavirus nel nostro Paese: sono 73 in più nelle ultime 24 ore, stando ai dati del ministero della Salute (ieri erano state 47). Il totale è ora di 870 persone in terapia intensiva. Balzo anche per i ricoveri con sintomi: sono 778 più di ieri, che portano il totale a 8.454. Gli attualmente positivi sono 142.739, con un incremento di 8.736 rispetto a ieri. I guariti nelle ultime 24 ore sono 2.046.

In Lombardia 2.023 positivi, in Piemonte 1.396Con oltre 2mila casi (2.023) e altri 19 morti la Lombardia si conferma la Regione più colpita dal Covid-19. Sopra i mille casi il Piemonte, con 1.396, la Campania con 1.312, ed il Lazio con 1.224 nuovi casi. La Regione con meno positivi nelle ultime 24 ore è la Basilicata con 17.