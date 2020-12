Coronavirus, in Italia 10.872 nuovi casi e 415 decessi: il tasso di positività risale al 12,3%

Natale, l'esodo nell'ultimo weekend prima della nuova stretta anti-Covid Ansa 1 di 30 Ansa 2 di 30 Ansa 3 di 30 Ansa 4 di 30 Ansa 5 di 30 Ansa 6 di 30 Ansa 7 di 30 Ansa 8 di 30 Ansa 9 di 30 Ansa 10 di 30 Ansa 11 di 30 Ansa 12 di 30 Ansa 13 di 30 Ansa 14 di 30 Ansa 15 di 30 Ansa 16 di 30 Ansa 17 di 30 Ansa 18 di 30 Ansa 19 di 30 Ansa 20 di 30 Ansa 21 di 30 Ansa 22 di 30 Ansa 23 di 30 Ansa 24 di 30 Ansa 25 di 30 Ansa 26 di 30 Ansa 27 di 30 Ansa 28 di 30 Ansa 29 di 30 Ansa 30 di 30 leggi dopo slideshow ingrandisci Continua l'esodo per le vacanze natalizie. Nel fine settimana prima della zona rossa-arancio delle Feste e precedente al divieto di spostamento tra le Regioni, che scatta il 21 dicembre, si calcola che circa un milione di cittadini lascerà le abituali dimore per raggiungere seconde case o parenti lontani. Nelle immagini la situazione, tra controlli e partenze, alla stazione Roma Termini.

Sono 10.872 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore, per un totale dall'inizio dell'emergenza di 1.964.054. E' invece di 415 l'incremento delle vittime in un giorno, che porta il totale a 69.214. I tamponi effettuati sono 87.889. In lieve calo ricoveri e terapie intensive, rispettivamente -13 e -12 rispetto a domenica. Torna a salire il tasso di positività, al 12,3%.