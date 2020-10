Coronavirus, in Italia 10.010 nuovi casi e altri 55 decessi 

In Italia ci sono 10.010 nuovi casi di coronavirus , a fronte di 150.377 tamponi effettuati (il giorno precedente l'incremento era stato di 8.804 con 162.932 tamponi). Nelle ultime 24 ore ci sono stati altri 55 decessi (28 meno di ieri), per un totale di 36.426 dall'inizio dell'emergenza. In terapia intensiva sono ricoverati 638 pazienti. Le Regioni col maggior incremento di positivi sono Lombardia (2.419), Campania (1.261) e Piemonte (821).

LA MAPPA E I GRAFICI INTERATTIVI > La situazione dei contagi in Italia

La pressione sugli ospedali Gli attualmente positivi in Italia sono 107.312 (+8.046). Di questi, 100.496 si trovano in isolamento domiciliare, 6.178 sono ricoverati con sintomi in reparti Covid (+382 rispetto a ieri) e 638 si trovano in terapia intensiva: 52 in più nelle ultime 24 ore. Sono invece 1.908 i guariti nelle ultime 24 ore, dato costante rispetto a giovedì, quando erano stati 1.899.

Picco di casi in Lombardia, 1.319 a Milano Sono 2.419 i nuovi positivi al Covid in Lombardia nelle ultime 24 ore, con 30.587 tamponi effettuati, per una percentuale pari al 7,9%. Più della metà dei nuovi casi sono a Milano, dove ci sono 1.319 nuovi contagi, di cui 604 a Milano città. I nuovi decessi sono sette. Dei 2.419 nuovi casi, 191 sono "debolmente positivi" e 21 a seguito di test sierologico. I guariti sono 84.958 (+334). Calano da ieri le terapie intensive: sono 71, una in meno. Sono invece 834 i ricoverati non in terapia intensiva (+108).

Nel Lazio 795 positivi: livello arancione Su quasi 20mila tamponi, nel Lazio si registrano 795 casi, 5 decessi e 78 guariti. "Siamo ad un livello arancione, temo un peggioramento della situazione. Salgono i casi testati e salgono i positivi ed è stato avviato un forte monitoraggio sulla rete ospedaliera con lo stop alle accettazioni no-Covid allo Spallanzani". Lo ha reso noto l'assessore alla Sanità Alessio D'Amato.