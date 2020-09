Coronavirus in Italia: 1.597 nuovi contagi, 10 morti e 94mila tamponi

In aumento i casi di coronavirus in Italia: sono 1.597 i nuovi positivi (+163) trovati grazie all'elevato numero di tamponi testati (94.186 in 24 ore). Si registrano 10 vittime da Covid mentre sono in forte risalita i pazienti in terapia intensiva, ben 164 (+14 rispetto a mercoledì). In totale i casi di coronavirus sono 283.180 mentre il numero delle vittime è salito a 35.587.