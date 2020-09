Coronavirus, in Italia 1.434 nuovi casi e 14 decessi

Tornano a crescere i contagi da coronavirus in Italia: i nuovi casi sono 1.434, contro i 1.370 di martedì, a fronte di 95.990 tamponi effettuati, in linea con quelli del giorno precedente. Sono invece 14 i decessi nelle ultime 24 ore, per un totale di 35.577 dall'inizio della pandemia. Aumentano di 7 unità i pazienti in terapia intensiva (150), mentre sono 18 in più le persone ricoverate negli altri reparti (1.778).