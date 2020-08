Coronavirus, in Italia 1.462 nuovi casi e 9 morti

Sono 1.462 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia, in lieve aumento rispetto ai 1.411 di giovedì. I tamponi odierni sono stati 97.065. Nove i morti nelle ultime 24 ore per un totale di 35.472 dall'inizio della pandemia. Aumentano di 7 unità le terapie intensive (74), mentre sono 47 in più le persone ricoverate negli altri reparti (1.178).