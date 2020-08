Coronavirus, in Italia 1.411 nuovi casi e 5 morti: in Lombardia 286

Nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati altri 1.411 casi di coronavirus (contro i 1.367 di mercoledì), su 94mila tamponi effettuati. I morti sono stati invece 5: il totale dei decessi sale quindi a 35.463. I guariti sono stati 225. Diminuiscono i ricoverati in terapia intensiva (-2), ma aumentano i pazienti negli altri reparti Covid-19 (+76). Il numero più alto di casi si è registrato in Lombardia con 286 positivi in più.

I casi totali ammontano a 263.949. Le persone attualmente positive sono ora 21.932, con un incremento di 1.179 in 24 ore. I guariti sono 206.554, 225 in più. I ricoverati con sintomi sono 76 in più (1.131), quelli in terapia intensiva diminuiscono di 2 unità (sono 67), aumentano invece di 1.105 i pazienti in isolamento domiciliare (20.734 il totale).

Nessuna regione a zero casi Nessuna regione fa registrare zero nuovi casi nelle ultime 24 ore. In testa per positivi trovati torna la Lombardia con 286, seguita dall'Emilia Romagna con 171 e dal Lazio con 152. A 132 il Veneto, a 130 la Campania. Se ne segnalano 99 in Toscana, in Sardegna nell'ultima giornata i nuovi casi sono stati 57.