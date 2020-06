Coronavirus, in calo contagi e morti: il Lazio supera la Lombardia per l'indice Rt

Sono 251 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia, un numero in calo rispetto a quello di giovedì ( 333 ). I decessi rilevati nelle ultime 24 ore sono invece 47 . E' il Lazio a guidare la classifica dei contagi: nella settimana dall'8 al 14 giugno l'indice Rt è passato a 1,12, superando quello della Lombardia (0,82). E proprio la Lombardia segna un calo di casi e decessi: i primi si attestano a quota 157, mentre gli altri sono 18.

Sono cinque le Regioni ad aumento zero: Marche, Campania, Valle D'Aosta, Calabria e Basilicata. I contagi sono in tutto 238.011, un numero in calo rispetto a giovedì - quando erano 238.159 - per un ricalcolo della Regione Sicilia che ha sottratto 397 casi.

Sono saliti a 181.907 i guariti e i dimessi, con un incremento rispetto di 1.363 in un giorno. Giovedì l'aumento era stato di 1.089. Ammontano invece a 21.543 i malati, 1.558 in meno rispetto a giovedì, quando il calo degli attualmente positivi era stato di 824. Dopo l'aumento di giovedì, tornano a scendere i ricoveri in terapia intensiva: sono 161 i pazienti ricoverati nei reparti di rianimazione, sette in meno rispetto a 24 ore fa.

Regione Lazio: "Rt sopra 1 causato da cluster chiusi" - Il valore Rt sopra 1 "è legato ai focolai già chiusi, la situazione è sotto controllo". Lo precisa l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, osservando che "la rilevazione del ministero indica come il Lazio abbia il miglior sistema di tracciamento a livello nazionale con il 100% dei casi con regolare indagine epidemiologica e con ricerca dei contatti stretti".

In Lombardia la percentuale tra tamponi effettuali e nuovi positivi è dell'1,5%. I decessi hanno raggiunto un totale di 16.534 dall'inizio della pandemia. Giovedì c'erano stati 216 nuovi casi (1.9% rapporto tamponi-positivi) e 36 decessi. Stazionari i ricoveri in terapia intensiva (60), mentre calano i ricoverati non in terapia intensiva (-136, 1.537 in totale).

Criticità bassa, ma in alcune aree c'è un lieve aumento - Il monitoraggio congiunto di Iss e ministero della Salute rileva che la criticità resta bassa, con un lieve aumento della circolazione del virus in alcune aree del Paese. Il report analizza i dati relativi al periodo 8-14 giugno, successivo alla terza fase di riapertura avvenuta il 3 giugno. Secondo gli esperti, molti dei casi notificati in questa settimana hanno verosimilmente contratto l`'infezione due-tre settimane prima, cioè nell'`ambito della seconda fase di riapertura (tra il 18 maggio e il 1 giugno). Alcuni dei casi identificati tramite screening, tuttavia, potrebbero riferirsi a periodi precedenti.

Oms: "Il virus è ancora letale, record casi giornalieri" - La pandemia di coronavirus sta accelerando: giovedì sono stati riportati 150.000 nuovi casi, il numero più alto in un giorno finora". E' quanto afferma l'Oms, sottolineando che "il mondo è in una nuova e pericolosa fase. Molte persone sono comprensibilmente stufe di stare in casa. I Paesi sono comprensibilmente ansiosi di riaprire le loro società e le loro economie. Ma il virus si sta ancora diffondendo, è ancora mortale e la maggior parte delle persone sono suscettibili".