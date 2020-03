Coronavirus, in arrivo il decreto per una task force tecnologica

E' in dirittura d'arrivo, forse già per domani, il decreto per l'insediamento della task force "tecnologica" presso il ministero dell'Innovazione. Si tratta di un pool fatto di alcune decine di esperti, tra specialisti nell'analisi dei dati, economisti, giuristi. Si prevede un "gruppo di supporto digitale" in funzione anti-Covid. Gli esperti saranno incaricati di esaminare in prima battuta le app per il tracciamento degli spostamenti.