Coronavirus, in 11 Regioni d'Italia nessun decesso: in 6 zero casi

Sono 11 le Regioni italiane in cui non ci sono stati decessi nelle ultime 24 ore di persone che hanno contratto il coronavirus. Ecco l'elenco completo: Campania, Puglia, Trentino-Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Abruzzo, Umbria, Sardegna, Valle d'Aosta, Calabria, Molise e Basilicata. Inoltre, in queste ultime sei Regioni non è stato registrato neanche un caso di Covid-19.