Coronavirus, il virologo Crisanti: "A Vo' Euganeo emergenza rientrata perché abbiamo fatto tamponi a tutti, anche asintomatici"

"A Vo' Euganeo abbiamo testato tutti gli abitanti. Anche gli asintomatici. I cittadini, inoltre, sono stati messi tutti in isolamento, quindi non hanno potuto trasmettere la malattia. Sul secondo campionamento svolto, abbiamo registrato un calo del 90 per cento della frequenza di positivi. E, attenzione, tutti i positivi del secondo campionamento, otto persone, erano asintomatici". A parlare a Tgcom24 è Andrea Crisanti, direttore del laboratorio di Microbiologia e virologia dell'università di Padova. Il virologo spiega perché e come a Vo' l'emergenza coronavirus sia rientrata e pone particolare attenzione sulle perone che non presentano sintomi: "Penso che per ogni caso che va in ospedale ci siano più o meno 10 asintomatici".