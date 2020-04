Coronavirus, il vescovo di Ascoli Piceno: "Ancora niente messe, da Conte una doccia fredda"

Dopo lo strappo tra la Cei e il governo per la decisione di impedire il culto religioso anche nella Fase 2 - garantendo solo le cerimonie funebri tra parenti - parla il vescovo di Ascoli Piceno. "Ho seguito con grande interesse la conferenza stampa di Giuseppe Conte ed è stata una doccia fredda quando ho sentito che per le messe ancora non si è sbloccato niente", afferma monsignor Giovanni D'Ercole davanti alle telecamere di Tgcom24. "Anche la Cei ha risposto in maniera forte soprattutto perché Conte aveva parlato di un'intesa molto cordiale che non c'è", osserva il vescovo che, rivolgendosi al comitato scientifico, aggiunge: "E' sbagliato vedere la Chiesa come il luogo dei contagi. Non facciamo passare questa idea".