Coronavirus, il Papa: pregare con coraggio, quasi "minacciando" Dio

In un periodo difficile come questo, tra lutti, paura e limitazioni provocati dal coronavirus, occorre pregare sempre "con fede, con perseveranza e con coraggio". Lo ha detto il Papa nell'omelia della messa a Santa Marta invitando a non pregare solo a parole "come i pappagalli": bisogna invece avere il "coraggio di andare avanti" nella preghiera "quasi, non voglio dire una eresia, 'minacciando' il Signore".



