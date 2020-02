Coronavirus, il padre del ballerino italiano bloccato in Cina: "Aiutatemi a farlo tornare" 

Niente spettacoli e niente stipendio per Gabriele De Fazio , 22enne romano, primo ballerino dell'opera di Kunming, in Cina, bloccato in casa dal 21 gennaio, giorno del suo rientro nel Paese asiatico in piena emergenza coronavirus. "E' un problema economico e fisico, non si allena da giorni", racconta a NewsMediaset il padre Roberto, che lancia un appello alla Farnesina: "Rimpatriatelo con un aereo militare". Il giovane era tornato in Cina dall'Italia per volontà dell'impresario che aveva organizzato tournée in Russia e Usa. "Non può partire - precisa il padre, - verrebbe bloccato all'aeroporto".

"Rischia di venire bloccato al controllo passaporti e di venir messo in quarantena", spiega il padre da Roma. "Ho bisogno di aiuto anche psicologico, sono 20 giorni che non mi alleno, per me è un danno anche per il futuro", gli fa eco in videochiamata il figlio da Kunming.

