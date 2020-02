Coronavirus, Di Maio: "Un volo dell'Aeronautica riporterà a casa Niccolò"

Un volo dell'Aeronautica militare italiana decollerà nelle prossime ore per andare a prendere Niccolò, lo studente italiano bloccato a Wuhan, in Cina. "Lo riporteremo a casa al più presto", ha assicurato il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Niccolò non ha potuto rientrare con il volo britannico con altri connazionali perché presentava qualche linea di febbre.