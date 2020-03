Coronavirus, il Mit sospende i treni notturni

Dalla sera si sabato i treni notturni non saranno più disponibili. Lo comunica il ministero delle Infrastrutture e Trasporti. "Al fine di contrastare e contenere l'emergenza sanitaria da coronavirus - si legge in una nota - il Mit sta progressivamente razionalizzando l'offerta in accordo con gli operatori sanitari, in considerazione del Dpcm dell'11 marzo". Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui