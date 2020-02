Coronavirus, il ministero della Salute ha aggiornato la circolare con le nuove disposizioni: analisi in 31 laboratori

Sono costanti gli aggiornamenti che arrivano dal ministero della Salute per affrontare l'emergenza coronavirus. Dopo le 10 regole da seguire nei prossimi giorni e nelle prossime settimane, è stata diffusa una nuova circolare con le nuove disposizioni e con tutti i 31 laboratori dove si possono effettuare le analisi. Per il ministero "non è escluso che il numero dei casi individuati in Europa possa aumentare rapidamente nei prossimi giorni e settimane, inizialmente con trasmissione locale sostenuta localizzata e - qualora le misure di contenimento non risultassero sufficienti - poi diffusa con una crescente pressione sul sistema sanitario.