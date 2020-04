Coronavirus, il medico veterinario: “Gli animali non possono trasmettere l’infezione"

"Gli animali non posso trasmettere il coronavirus alle persone". A "Stasera Italia" il medico veterinario Mariagiulia Polidori è categorica. Dall'inizio della pandemia sono solo quattro i casi di animali domestici risultati positivi al Covid-19. Due cani e due gatti, ai quali si aggiunge una tigre dello zoo di New York. Gli esperti ritengono che si tratti di animali contaminati e non infettati eppure tanto è bastato a scatenare il panico e a far ritenere che gli animali che vivono nelle nostre case possono trasmettere il temuto virus.

Si tratta però di un'ipotesi che la Comunità scientifica internazionale smentisce. "I proprietari stiano tranquilli - rassicura la veterinaria - e rispettino le normali norme igieniche nei confronti dei loro amici a quattro zampe. Per esempio possono pulire le zampe dei loro cani quando rientrano in casa. Ma non devono vederli assolutamente - conclude Polidori - come un pericolo".