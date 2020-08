Coronavirus, il medico guarito: "Manca l’aria, sembra di soffocare"

Manca l’aria, sembra di soffocare, ogni respiro sembra essere l’ultimo. Carlo Giussani ha raccontato sofferenze e sensazioni provate quando il coronavirus lo ha colpito: "A un certo punto mi son messo a tossire, ho tossito per 20 minuti e in quei 20 minuti ho pensato di avere una cannuccia attraverso la quale respirare". Tecnico di radiologia, 60 anni, è stato uno dei primi malati di Covid-19 in Italia. Ricoverato il 21 febbraio, è rimasto in ospedale un mese.