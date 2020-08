Coronavirus, un neonato è stato ricoverato all'ospedale di Bari

Un neonato è stato ricoverato a Bari dopo essere stato trovato positivo al coronavirus. Il piccolo è stato portato, in via precauzionale, all'ospedale pediatrico Giovanni XXIII del capoluogo pugliese ed è in condizioni stabili. E' tra i 35 contagiati registrati in Puglia e tra i quattro individuati durante il triage in strutture sanitarie a Bari, "per i quali - dicono all'Asl - sono scattate le indagini epidemiologiche".