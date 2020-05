Coronavirus, il drone che sanifica 16mila metri quadrati ogni dieci minuti 

Pesa 40 kg e può sanificare 16mila metri quadrati in 10 minuti. Si tratta del drone più grande presente, al momento, sul territorio italiano. In esclusiva a "Pomeriggio Cinque" la sanificazione in diretta attraverso il velivolo che rilascia acqua ossigenata all'1%, una sostanza non inquinante e al 100% biodegradabile.

L'ingegniere Facchini, in collegamento con Canale 5, spiega che il drone, al momento in fase di sperimentazione, può bonificare aree molto estese, come spiagge, campi sportivi, aree mercatali e presidi ospedalieri.