Coronavirus, il direttore del "Network Science Institute" di Boston: "Paziente zero introvabile per casi invisibili"

"Se in Italia non si riesce a trovare il paziente zero del coronavirus è perché potrebbe essere asintomatico, potrebbe essere quindi un caso 'invisibile'". Lo afferma il fisico esperto di sistemi complessi Alessandro Vespignani, direttore del "Network Science Institute" dell'Università di Boston. "L'epidemia si sta globalizzando - aggiunge -. Non si può parlare di caso Italia, il Paese è solo stato uno dei primi ad aver osservato il fenomeno".