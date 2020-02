Coronavirus, il Commissario Borrelli a Tgcom24: "L'Italia non è in ritardo"

"Non siamo in ritardo nell'affrontare l'emergenza Coronavirus", a dirlo a Tgcom24 è Angelo Borrelli, nominato dal governo Commissario per la gestione della crisi. "L'Oms ha dichiarato solo il 30 gennaio l'emergenza globale, mi pare che l'Italia abbia dichiarato subito dopo lo stato d'emergenza - spiega Borelli - ma già da due settimane il ministero della Salute coordinava azioni di prevenzione. L'Italia è uno dei primi Paesi a livello europeo ad aver adottato misure di precauzione per questo virus". "Ci stiamo preoccupando del rientro degli italiani da Wuhan, previsto lunedi mattina - dichiara il Commissario a Tgcom24 - e di fornire assistenza ai cinesi che dall'Italia devono tornare nel loro Paese attraverso deroghe al blocco del traffico aereo verso la Cina".