Coronavirus, il 18 maggio riapriranno le palestre con le dovute precauzioni

"Siamo pronti a ripartire: i circoli, le palestre, le società dilettantistiche. Il 18 maggio sarà il giorno giusto anche per lo sport di base". Lo ha annunciato Vito Cozzoli, il presidente di Sport e Salute, l'azienda che fa capo al ministero dell'Economia e che supporta il Coni. "Per un po' non sarà proprio lo sport che conosciamo: forse vedremo atleti mascherati, ci si distanzierà e si userà il gel igienizzante", ha aggiunto Cozzoli.