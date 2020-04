Coronavirus, ideatore box plexiglass in spiaggia: "Già arrivate molte richieste dall'estero"

"Già abbiamo avuto molte richieste anche dall'estero". A parlare è Claudio Ferrari, l'ideatore dei box in plexiglass in spiaggia che ha progettato dei pannelli che potrebbero essere utili alla ripartenza delle strutture balneari in questo momento di emergenza. Non solo richieste dall'Emilia Romagna e dal Lazio, "ma anche dalla Spagna e dalla Francia". Il titolare dell'azienda nel Modenese fa sapere a "Mattino Cinque" che già c'è molto interesse per i suoi box.

"Non è un plexiglass comune, ma adatto alle zone balneari", Ferrari chiarisce subito che il materiale eventualmente utilizzato non sarà nocivo alla salute perché adatto a "proteggere dai raggi UV" e non verrà danneggiato col tempo dalla sabbia. E a chi, non ancora convinto dal progetto, pone il problema del caldo in spiaggia, lui risponde: "Il box è arieggiato, non c'è tetto, c'è un ingresso e i pannelli saranno distanziati dalla sabbia". Inoltre Ferrari afferma di aver pensato anche all'istallazione di un vaporizzatore d'acqua igienizzante che avrebbe la duplice funzione di disinfettare l'aria e rinfrescare chi è all'interno.