Coronavirus, governatrice Calabria: "Governo blocchi nuovo esodo verso Sud"

Il premier Conte blocchi un nuovo esodo di persone dal Nord al Sud. E' l'appello che viene dalla governatrice della Calabria, Jole Santelli, dopo la nuova stretta in Lombardia e Piemonte. "Si tratta - ha spiegato - di misure che possono determinare indirettamente pesanti conseguenze per tutte le regioni meridionali. Tanti corregionali potrebbero decidere di rientrare in massa con conseguenze pesantissime per le nostre comunità". Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale.