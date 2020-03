Coronavirus, governatore Emiliano: non venite in Puglia, tornate indietro

"Non portate nella vostra Puglia l’epidemia lombarda, veneta ed emiliana scappando per prevenire l’entrata in vigore del decreto legge del governo". E' il drammatico appello del governatore Michele Emiliano, dopo aver firmato l'ordinanza per obbligare alla quarantena chi arriva in Puglia dalla Lombardia e dalle altre province del Nord "blindate" per il coronavirus.