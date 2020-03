Coronavirus, giro di vite in Piemonte: varate nuove misure

Una ulteriore stretta sulle misure contro il coronavirus è stata decisa dalla Regione Piemonte. "Chiudiamo quello che è possibile in base ai poteri delle Regioni", spiega il governatore Alberto Cirio. L'ordinanza vieta l'assembramento di più di due persone nei luoghi pubblici. I mercati saranno possibili solo dove sarà garantito il contingentamento degli accessi, l'accesso agli esercizi commerciali sarà limitato ad un solo componente per famiglia. Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale.