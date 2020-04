Coronavirus, Galli: programmare "fase 2" solo quando avremo i test

Non si può passare alla "fase 2" dell'emergenza coronavirus se prima non si colma "la carenza dispositivi diagnostici". A sostenerlo è l'infettivologo Massimo Galli, dell'ospedale Sacco Milano, secondo il quale "dobbiamo interrogarci sul perché l'Italia non abbia messo in piedi linee di diagnostica per passare alla fase 2. Che oggi è prematura, ma va programmata, altrimenti si rischia di spalmare la ripresa in un tempo infinito o anticiparla".

