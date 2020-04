Coronavirus, esperti: "Fase 2 rischiosa: non allentare le misure prima di fine maggio"

Si impenna il numero di nuovi casi di Coronavirus in Veneto, con 389 positivi in piu' rispetto a ieri pomeriggio, anche se diminuiscono i ricoveri non critici e quelli in terapia intensiva. Lo riferisce il bollettino regionale di stamani. I contagiati dall'inizio dell'epidemia in regione sono 12.410, quelli attualmente positivi sono 10.170. I deceduti sono in totale 736, di cui negli ospedali 666, 10 in piu' rispetto al pomeriggio di ieri.