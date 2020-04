Coronavirus, Wuhan esce dal lockdown e ritornano gli abbracci (con mascherina)

Wuhan rimuove il lockdwon e comincia la fuga dalla città. In migliaia si sono spostati per dimenticare una chiusura senza precedenti, scattata il 23 gennaio scorso, con misure draconiane per contenere la diffusione del contagio. E in tanti si sono diretti anche alla stazione per salire su uno dei primi treni in partenza. Con la vita da alcuni giorni orientata verso un'insperata normalità, considerando le gravi cronache di fine gennaio, molti residenti hanno ricominciato a lavorare da alcuni giorni e ad andare fuori, anche se con tante precauzioni. Una liberazione, quella scattata dopo mesi di isolamento, di ingressi dei condomini controllati dagli agenti. Ma senza abbassare la guardia: la nuova minaccia, ha ribadito la leadership comunista di Pechino, è ora il rischio dei contagi di ritorno, quelli importati dall' estero, e dai soggetti asintomatici, quelli cioè positivi al virus ma asintomatici. Le attività commerciali, dai negozi ai ristoranti e fino ai grandi magazzini, sono stati riaperti nell'ultima settimana per far ripartire l'economia. La gioia degli abitanti è commovente. I medici dell'Università di Jilin salutano, finalmente con un abbraccio, i loro colleghi di Wuhan, mentre si preparano a partire dall'aeroporto. Tutti, però, rigorosamente con mascherina.